Решением правительства будут проведены сборы резервистов: рядовых, унтер-офицеров и офицеров запаса первой группы, состоящих на учете в первой и второй категориях.

Как сообщает «Арменпресс», это решение правительства было принято на очередном заседании правительства.

В сборах примут участие до 2715 граждан, из них 2431- рядовой и младший унтер-офицерский состав, 124 — старший унтер-офицерский состав, 160 — офицерский общевойсковой состав (мотострелковые войска, связь, разведка, инженерные войска, ракетчики, артиллерия).

Правительство предыдущее решение о проведении сборов резервистов приняло на заседании 23 марта. Согласно решению, сходы пройдут с 15 апреля по 15 июня. В этих учениях примут участие до 953 граждан, из них 476 — младшие унтер-офицеры и рядовые, 25 — старшие унтер-офицеры и 452 — офицеры.