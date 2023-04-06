В такой нестабильной и неопределенной ситуации в мире премьер-министр Никол Пашинян считает, что необходимо иметь крепкие нервы и выдержку.

«В такой нестабильной и неопределенной глобальной обстановке нужны крепкие нервы и выдержка, чтобы не дать дань силам, заинтересованным во взрыве региональной ситуации. Несмотря на все трудности, правительство Республики Армения неустанно подтверждает свою приверженность мирной повестке дня», — как сообщает «Арменпресс», заявил Пашинян на заседании правительства.