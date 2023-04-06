Расположенный в Хосровском заповеднике и включенный в список памятников, находящихся под охраной Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, комплекс серьезно пострадал в результате землетрясений. Многие эксперты и граждане месяцами предупреждали, что монастырь, построенный в XIII веке, находится на грани разрушения, но все пока тщетно.

Предстоятель Масиацотнской епархии ААЦ, епископ Геворк Сароян пару месяцев назад написал по этому поводу письмо главе МОНКС Ваграму Думаняну. Из ведомства ответили, что в случае предоставления дополнительных средств из государственного бюджета Министерство рассмотрит возможность включения вопроса восстановления указанного памятника в среднесрочную расходную программу.

В ведомстве также предложили обсудить этот вопрос с общинными властями, согласно соответствующему закону. Проблема была также доведена до сведения мэрии Арташата. По словам Сарояна, мэрия могла бы в некоторой степени поддержать, но трудно ожидать, что ей удастся организовать восстановление монастыря за счет средств общины. Основное ожидание от Министерства, в ведении которого и находится святыня.

«Монастырь еще стоит, но мы не знаем, сколько он выдержит? Время, природа, климат — все может на него повлиять. Это исключительный архитектурный памятник, одна из наших жемчужин, со своими скульптурами, строением и историей. У него очень мощное культурное наследие, которым просто пренебрегают. Если монастырь будет восстановлен, помимо своего духовного значения, он также сыграет важную роль в развитии экотуризма и внесет свой вклад в развитие данного региона. Он начнет жить и дышать. Возрождение монастыря — дополнительный ресурс для развития близлежащих сел», — заявил в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am епископ.

По словам Сарояна, многие религиозные памятники находятся под опекой МОНКС РА, Первопрестольный Святой Эчмиадзин обращается к ним с просьбой взять эти святыни под свою юрисдикцию, но процесс очень длительный, потому, возможно, монастырь не удастся спасти.

«Еще нужно рассчитать все затраты. Основная кладка сохранилась, в предыдущие годы даже были разработаны проекты реставрации. Хосровский заповедник имеет исключительное наследие, здесь также находится церковный комплекс Байбурда и монастырь «Авуц Тар». Нужно лишь вложить деньги, и этот регион начнет процветать», — заключил епископ.