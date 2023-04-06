Недавнее исследование палеонтологов подтверждает, что камень с идеально круглым кристаллом агата, хранившийся в лондонском музее более века, на самом деле является яйцом динозавра.

Об этом сообщает «Новая наука».

Считается, что оно было вытоплено лавой около 67 миллионов лет назад. Человек по имени Чарльз Фрейзер наткнулся на этот предмет в Индии в конце 1800-х годов. В то время Музей естественной истории в Великобритании просто решил, что это агат, разновидность кварца, который образуется в полостях вулканических пород. После этого предмет оставался в коллекции музея более века, пока в 2018 году не был выставлен на всеобщее обозрение.

Робин Хансен, в то время куратор музея по минералам, догадался. По его словам, почти идеальная сферическая форма камня, отпечаток двух других круглых предметов, расположенных вокруг него, и тонкий слой вокруг кристалла подсказали, что это может быть яйцо динозавра. Кроме того, диаметр камня составляет около 15 сантиметров, что соответствует размеру яиц титанозавров (крупных длинношеих динозавров), найденных в Китае и Аргентине.

Хотя эти динозавры были самыми крупными в мире — их длина превышала тридцать метров, а вес достигал семидесяти тонн, — они откладывали относительно небольшие яйца. Палеонтологи попытались просканировать камень, чтобы подтвердить его происхождение. К сожалению, плотность агата помешала рассмотреть мельчайшие детали. Тем не менее, они убеждены, что это яйцо титанозавра. Эти животные были наиболее распространены на территории нынешней Индии в конце мелового периода.

Несколько месяцев назад группа палеонтологов обнаружила в этом регионе около 256 окаменелых яиц титанозавров, разбросанных по нескольким десяткам кладок. Все они были примерно на три миллиона лет старше, чем инкрустированное драгоценными камнями яйцо, о котором идет речь. Эти титанозавры закапывали свои яйца в землю на манер современных черепах. Более того, мы знаем, что это яйцо происходит из вулканической равнины. По мнению экспертов музея, титанозавры могли воспользоваться этой специфической средой, чтобы согреть свои кладки, пока они не вылупятся.