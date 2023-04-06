Особняк армянского филантропа Ассадура «Асо» О. Тавитяна в самом сердце Беркширских гор штата Массачусетс выставлен на продажу за $12,5 млн., сообщает Mansion Global.

Тавитян был беженцем времен Холодной войны, иммигрировавшим в Нью-Йорк через Бейрут в 1961 году и основавшим в 1969 году SyncSort — одну из первых в стране компаний по разработке программного обеспечения. Он остался верен своим армянским корням, учредив фонд «Тавитян», который предоставляет стипендии студентам армянского и болгарского происхождения, и запустив программу обучения армянских государственных служащих в Школе права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса в Медфорде, штат Массачусетс. Тавитян скончался в апреле 2020 года в возрасте 80 лет.

Его дом выставлен на продажу впервые. «Вы чувствуете, что находитесь в роскошном поместье, — сказала агент по листингу Патрис Меллуццо. — Он был построен в 1993 году, но в нем сохранилось все великолепие и отделка дома, построенного в 1915 году. Это невероятное здание, невероятный дом».

По словам Меллуццо, обширная каменная кладка в поместье включает каменную стену через улицу, три уровня террас, бассейн и участки с садами.

Архитектурные детали включают наружную отделку из камня и гальки, величественную центральную лестницу, теплые полы из твердой древесины, обширную столярную работу, лепные украшения и панели в классическом стиле, внутренние колонны, столовую овальной формы и солярий с ярким естественным освещением.

На втором этаже расположены три спальни, в том числе основная спальня, в которой есть отдельный кабинет, мини-кухня, спальня с камином и гардеробная со встроенными шкафами.

На нижнем уровне находится медиа-зал, зеркальная студия для упражнений, винный погреб, небольшая кухня, библиотека и раздевалка для бассейна.