Армения никогда не отказывалась от размещения наблюдательной миссии ОДКБ в Армении, дело в том, что документ, на основании которого должна была быть размещена эта миссия, пока дополняется.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами в Национальном собрании заявил председатель постоянной комиссии по внешним связям НС Саркис Ханданян.

«Армения никогда не отказывалась от наблюдательной миссии ОДКБ, просто документ, на основании которого должна была быть такая миссия, пока находится в процессе обновления. И для нас важно, чтобы были пункты, которые, по нашему мнению, должны объективно представить, что на самом деле произошло в отношении суверенной территории Армении. Естественно, не приняв эти пункты, не оценив ситуацию в деталях, сложно будет представить, какой должна быть миссия, и в каком районе должна выполняться эта миссия», — сказал Ханданян.

Таким образом, Армения никогда не отказывалась от этой миссии, Армения хотела, чтобы проблема была четко зафиксирована, и документ пока находится в процессе обновления.

«И на том этапе, когда Армения увидит, что представлен проект, который удовлетворяет позиции и пожелания официального Еревана, тогда можно будет говорить о развертывании миссии ОДКБ», — сказал он.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 20 марта в Москве на совместной со своим российским коллегой пресс-конференции заявил, что проект решения об отправке миссии ОДКБ находится на столе, и работа над проектом продолжается. В то же время Ереван ожидает от своих партнеров политической оценки сентябрьской агрессии Азербайджана. Сергей Лавров в свою очередь отметил, что возможность отправки миссии сохраняется, ОДКБ абсолютно готова к этому.