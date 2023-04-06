4 апреля Наблюдательный совет округа Сан-Диего единогласно принял постановление об объявлении 24 апреля 2023 года Днем памяти жертв Геноцида армян.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на «Аспарез».

Церемонию принятия постановления вели окружной инспектор Сан-Диего Джоэл Андерсон и председатель совета Нора Варгас. На мероприятии также выступили священник армянской церкви Сурб Саргис преподобный Баграт Берджекян, общественный деятель и адвокат Джон Дадиан, член правления церкви Сурб Саргис Кэти Касарджян и окружной прокурор Сан-Диего Самер Стефан.

В своем выступлении преподобный Берджекян поблагодарил Наблюдательный совет округа Сан-Диего за увековечение памяти жерт Геноцида армян, особенно учитывая надвигающуюся угрозу этнической чистки и геноцида армянского населения Арцаха, причиной которых является продолжающаяся блокада и агрессия Азербайджана.

Армянская община Сан-Диего приветствовала эту инициативу Наблюдательного совета.