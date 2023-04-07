В Армению прибыл заместитель секретаря по глобальным рынкам Департамента торговли США Арун Венкатараман.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение посольства Соединенных Штатов Америки в Республике Армения.

«Заместитель секретаря Департамента торговли США Венкатараман в рамках запланированного визита, с 6 по 8 апреля, встретится с премьер-министром Николом Пашиняном. Он выступит со вступительным словом на заседании Армяно-американского стратегического диалога, подчеркнув заинтересованность США в углублении коммерческих связей между нашими странами в различных сферах, в том числе в сфере энергетики и в продвижении коммерческого сотрудничества», — говорится в сообщении посольства.