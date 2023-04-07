Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, в ходе телефонного разговора обсуждался продолжающийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. В контексте преодоления кризиса в Нагорном Карабахе премьер-министр РА особо подчеркнул осуществление российской миротворческой миссией последовательных шагов.

Обсуждены вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября и 31 октября 2022 года, в том числе по разблокированию региональных транспортных инфраструктур.

Состоялся также обмен мыслями об армяно-российских отношениях и других событиях, происходящих в них.