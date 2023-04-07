Комитет АРФД Кипра и Комиссия «Ай Дата» АРФД Кипра по причине закрытия Лачинского коридора и продолжающихся провокаций Азербайджана в отношении Армении, в сотрудничестве с представителем кипрско-армянской общины в правительстве, также и с Кружком друзей Арцаха представили на рассмотрение Парламента резолюцию, осуждающую Азербайджан.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение, распространенное Центральным аппаратом Бюро «Ай Дата» АРФД, представленная резолюция 6 апреля была обсуждена на пленарном заседании Парламента и единогласно принята.

Резолюция осуждает Азербайджан и призывает немедленно открыть Лачинский коридор. Комиссия «Ай Дата» АРФД Кипра выражает благодарность партиям Парламента Кипра и подтверждает свою приверженность продолжению работы по защите международных интересов Армении и Арцаха. Комиссия убеждена, что преодолеть турецко-азербайджанские экспансионистские амбиции и геополитические вызовы удастся, объединив общенациональные усилия и заручившись поддержкой различных кругов международного сообщества.