Сурен Товмасян, председатель Комитета кадастра Армении, на генеральной конференции «Еврогеографика» был избран членом Правления этой организации. Кандидатуры представили также уполномоченные органы Нидерландов, Кипра и Словении.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Комитета кадастра, избрание Сурена Товмасяна является знаменательным событием, учитывая тот факт, что Армения является членом «Еврогеографики» с 2007 года, и впервые глава Комитета кадастра будет представлять Республику Армения в Правлении столь престижной организации.

Члены Правления избираются на каждой Генеральной конференции сроком на два года, который может быть и продлен.

Правление организации отвечает за общее управление организацией и состоит из президента, который председательствует в организации, и не менее шести членов, являющихся представителями стран полноправных членов.

Правление предлагает годовой бюджет организации, который он представляет общему собранию для утверждения через казначея согласно соответствующей статье устава организации. Члены правления участвуют в собраниях, созываемых организацией, имеют право голоса при принятии решений.