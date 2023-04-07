Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую заместителем секретаря по глобальным рынкам Департамента торговли США Аруном Венкатараманом.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение правительства, премьер-министр приветствовал визит делегации США в Армению и подчеркнул важность расширения реализации совместных программ армяно-американского стратегического диалога. Никол Пашинян отметил, что двусторонние отношения носят характер динамичного развития, и необходимы шаги, направленные на последовательное углубление экономического сотрудничества.

Арун Венкатараман высоко оценил состоявшееся в Ереване заседание Армяно-американского стратегического диалога и подчеркнул заинтересованность США в углублении коммерческих связей между двумя странами и стимулировании сотрудничества в различных сферах, в том числе и в энергетической сфере

Были отмечены возможности углубления сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, высоких технологий, товарооборота, улучшения бизнес-среды и реализации совместных проектов.