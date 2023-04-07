В Армении в первом квартале года довольно возросло количество туристических визитов.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс» председатель Комитета по туризму Министерства экономики Армении Сисиан Богосян, представляя новые данные, отметил, что в первом квартале зарегистрировано 450 000 посещений туристов. В 2019 году, до пандемии, было 360 000 туристических посещений.

«В марте в Армению приехало 160 000 туристов. Это очень хороший показатель. Такой показатель у нас впервые. В марте 2019 года у нас побывало 118 000 туристов. Большая активность была из России, Ирана, как мы знаем, иранцы в марте празднуют Новруз. Следующая страна – Грузия, затем Эмираты. Мы проделали достаточно активную работу в Дубае и теперь видим ее результаты. За первые 3 месяца этого года оттуда был достаточно большой приток», — сообщил председатель комитета.

Активизации туристических визитов способствуют и прямые авиарейсы в Ереван. В частности, есть несколько прямых рейсов из Италии: из Рима, Милана, Венеции. Армения активно работает над тем, чтобы привлекать туристов из Италии. Сисиан Богосян сообщил, что в этом направлении таке наблюдается активность.

«Наши целевые рынки обеспечения туристических потоков — Россия, Иран, Грузия, США, Германия, Франция, Эмираты. Открываются прямые рейсы и в страны Балтии, что также повлияет на обеспечение потока туристов из этих стран. Мы заранее начали работать в этих странах, рекламируя туристические возможности Армении», — сказал Сисиан Богосян, добавив, что они работают с журналистскими группами и блогерами из разных стран, организуют их визиты в Армению, что также способствует туристической активности.

Туристов в Армении интересуют исторические и культурные места, кухня, предложения приключенческого туризма, природа, пешие походы и т. д.