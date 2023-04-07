Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил на своей странице в Twitter послание по случаю Всемирного дня здоровья.

«Поскольку сегодня мы присоединяемся к международному сообществу в праздновании 75-летия ВОЗ, Армения готова расширять сотрудничество с ВОЗ по обеспечению качественной, доступной для всех медицинской помощи, пропаганде здорового образа жизни и предотвращению чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, обеспечению готовности, реагированию и восстановлению», — как сообщает Арменпресс, написал Пашинян.