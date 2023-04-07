В Грузии стартовал бизнес-форум Армения-Грузия, в ходе которого со вступительной речью выступил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктур, Генл Саносян приветствовал всех участников бизнес-форума и

поблагодарил за организацию важного форума, направленного на активизацию бизнес-контактов Армении и Грузии.

“Уверен, что форум в таком формате даст возможность бизнесменам Армении и Грузии ближе познакомиться с экономической средой и инвестиционными возможностями двух стран и, конечно же, будет способствовать установлению бизнес-контактов с представители различных сфер. Конечно, основанная на общих ценностях и историческом наследии многовековая дружба двух стран создает прочный фундамент и благодатную почву для нашего дальнейшего сотрудничества. Дальнейшее развитие и углубление отношений с Грузией являются одним из важных приоритетов внешней политики нашей страны”, — подчеркнул министр Саносян.

Министр также отметил, что экономическая составляющая занимает важное место в армяно-грузинских межгосударственных отношениях, и в этом контексте крайне важно проведение совместного армяно-грузинского бизнес-форума, который дает хорошую возможность для установления связей, нацеленных на долгосрочное сотрудничество. укрепление торгово-экономических связей между двумя странами.

Саносян подчеркнул, что действующее инвестиционное законодательство Армении предусматривает равный режим для всех предпринимателей, что практически означает, что правовой режим ведения предпринимательской деятельности не может быть менее благоприятным для иностранцев, чем правовой режим, предоставляемый гражданам Республики Армения.

“Сегодня у нас есть быстрорастущая экономика, стабильная макроэкономическая среда и свободное инвестиционное законодательство. Имеющийся опытный, креативный и конкурентоспособный человеческий капитал, легкий доступ к крупным рынкам, а также приверженность правительства постоянному улучшению бизнес-среды создают все предпосылки для осуществления иностранными инвесторами прибыльной деятельности в Армении”, — заключил министр Саносян.

В ходе форума были представлены инвестиционные возможности Армении.