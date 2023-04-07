С 6 по 7 апреля в Ереване состоялось 41-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб (ОКТС) стран Евразийского экономического союза, в котором приняли участие делегации таможенных служб Армении, России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана во главе с руководителями служб, а также делегация Евразийской экономической комиссии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД Армении, приветствуя участников заседания, председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян выразил уверенность, что 41-е заседание является еще одним шагом, направленным на углубление сотрудничества и повышение эффективности между таможенными службами государств-членов ЕАЭС.

«Только благодаря совместным усилиям наших таможенных служб мы сможем добиться повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для устойчивого развития в целях повышения уровня жизни населения государств-членов. Высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества, сложившийся между таможенными службами государств-членов Евразийского экономического союза, позволяет оперативно реагировать и находить взаимоприемлемые и эффективные решения в случае возникновения проблем», — подчеркнул Рустам Бадасян.

Председатель КГД выразил уверенность, что обсуждение даст возможность найти совместные решения для развития сотрудничества государств-членов ЕАЭС, а также упрощения таможенных процедур.

Согласно решению Объединенной коллегии, и.о. главы Федеральной таможенной службы РФ Давыдов Руслан избран председателем Объединенной коллегии сроком на 1 год.

В ходе заседания было подписано 22 постановления, которые касаются различных сфер таможенного дела.

Принято решение о проведении очередного 42-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб стран Евразийского экономического союза в Республике Беларусь.