С 5 по 7 апреля в Армении находилась делегация во главе с заместителем начальника штаба командования сухопутных войск США в Европе-начальником управления подготовки, бригадным генералом Патриком Эллис.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, бригадный генерал Патрик Эллис обсудил с представителями министерства обороны Армении возможности подготовки личного состава, проведения совместных учений, обмена опытом и знаниями.

Делегация посетила учебные воинские части, а также учебный центр «Зар» миротворческой бригады министерства обороны Армении.