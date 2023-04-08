Председатель Комитета государственных доходов Республики Армения Рустам Бадасян принял первого заместителя помощника госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения оружия Энн Гензер.

Об этом Арменпресс сообщили в Комитете госдоходов Армении.

Во встрече также приняли участие региональный руководитель Программы экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) Госдепартамента США, а также руководитель Программы сотрудничества по борьбе с наркотиками и правоохранительных органов.

Председатель КГД Армении приветствовал делегацию и представил основные направления налогового и таможенного сотрудничества Комитета государственных доходов с американскими партнерами. В контексте комплексных реформ системы Рустам Бадасян представил основные ключевые положения, намеченные с другими международными партнерами в налоговой и таможенной сферах.

Председатель КГД представил гостям договоренности, достигнутые в рамках его рабочего визита в США в декабре 2022 года, и ход их реализации.

Стороны еще раз подчеркнули необходимость оснащения таможенных постов КГД Армении современным оборудованием для таможенного досмотра и обнаружения наркотиков в рамках программы EXBS. Также был обсужден ряд вопросов, направленных на модернизацию системы рисков в таможенной сфере.

Заместитель председателя КГД Цовинар Согомонян представила результаты курсов повышения квалификации таможенников — в контексте таможенных реформ

В завершение встречи Энн Гензер высоко оценила эффективные рабочие отношения между сторонами и совместные усилия, направленные на укрепление двусторонних армяно-американских отношений.