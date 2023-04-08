Цель правительства Армении – в 2026 году довести соотношение прямых иностранных инвестиций и ВВП до 6%.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр экономики Армении Ваан Керобян

«В 2022 году прямые иностранные инвестиции в экономику Армении составили 998,1 млн долларов, составив 5,12% ВВП. В 2021 году этот показатель составлял $ 366,4 млн, или около 2,5 % ВВП.

Цель правительства — к 2026 году довести соотношение прямых иностранных инвестиций к ВВП до 6%», — написал Керобян.