В Минобороны Соединенных Штатов Америки пояснили, почему Армения была включена в список стран, участвующих в учениях Defender 23 («Защитник 23»), а через некоторое время была исключена из этого списка.

Как передает Арменпресс, так Пентагон ответил на вопрос «Голоса Америки» по теме.

«Включение Армении (в список стран, участвующих в учениях Defender 23) было просто ошибкой внутренней команды пресс-службы Пентагона. Армянская сторона никогда не участвовала в учениях Defender 23 и не должна была быть включена в список участников», — говорится в ответе Пентагона.

Минобороны США обнародовало информацию о военных учениях Defender 23, которые стартуют 22 апреля в десяти странах Европы. Армения также была включена в список стран-участниц учений, но спустя несколько часов в обновленной версии сообщения название Армении было удалено из списка стран-участниц.

8 апреля на вопрос Арменпресс в Минобороны Армении также уточнили, что Минобороны Армении планирует принять участие в 2-х других военных учениях, организованных Командованием Сухопутных войск США в Европе в этом году: KFOR и Sabre Junction.