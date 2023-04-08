Сотрудничество между Россией и Арменией в сфере безопасности остается одним из ключевых направлений взаимодействия двух стран.

Как передает Арменпресс, об этом в интервью Armenia Today заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

Копыркин заявил, что Россия ни в коей мере не отказывается от своих обязательств по соответствующим соглашениям между двумя странами. «Продолжает действовать 102-я военная база, увеличилась численность наших пограничников, в районах армяно-азербайджанской границы имеются наблюдательные посты. Безусловно, наши миротворческие силы в Нагорном Карабахе являются важным фактором обеспечения региональной безопасности. К сожалению, время от времени в адрес военной группировки звучат критические замечания, но это не отменяет того факта, что это является ключевым фактором обеспечения безопасности и образа жизни армянского населения Нагорного Карабаха. Даже сейчас, когда коридор закрыт, миротворцы играют чрезвычайно важную роль в предотвращении гуманитарного кризиса, помогая доставлять туда жизненно важные грузы и продукты.

Можно предъявлять какие-то претензии к России, к российскому миротворческому контингенту, но то, что российское присутствие было и остается очень важным фактором безопасности и недопущения эскалации ситуации, на мой взгляд, не требует доказательств», — сказал Копыркин.

Касаясь вопроса военно-технического сотрудничества двух стран, Копыркин подчеркнул, что это чувствительная и непубличная сфера. «Это традиционно было и остается важной частью наших двусторонних отношений. Действуют соответствующие механизмы для обеспечения сотрудничества в этой сфере. Что же касается совместных учений, то в целом это форма «сверки часов», связанная с планированием боевых действий и применением объединенных вооруженных сил. Это достаточно распространенный процесс, который происходит на разных уровнях, и, насколько мне известно, в подобных мероприятиях регулярно участвуют армянские подразделения и специалисты», — сказал посол.

Он добавил, что в Республике Армения находится российская военная база, действует группировка объединенных сил, и, конечно, это подразумевает проведение совместных мероприятий и учений на достаточно регулярной основе. «Хочу добавить, что когда мы говорим о военно-техническом сотрудничестве, совместных учениях, мы рассматриваем это как фактор обеспечения безопасности Республики Армения и неотъемлемую часть наших общих усилий по поддержанию и укреплению безопасности в регионе», — сказал Сергей Копыркин.