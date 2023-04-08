Эдуард Багринцев, 20-летний футболист клуба «Дубница», представляющего Словакию, сообщил, что получит армянский паспорт и вскоре будет готов дебютировать в сборной Армении.

Как передает Арменпресс, об этом футболист сообщил в интервью Metaratings.

«В ноябре я подавал документы на получение паспорта. Мне позвонили из Федерации Футбола Армении и сообщили, что мой паспорт готов. Скоро я получу армянский паспорт и буду готов дебютировать в сборной Армении. Я очень рад, я с нетерпением жду этого момента», — сказал Багринцев.

Эдуард Багринцев – воспитанник российского клуба ЦСКА, играл в молодежной сборной России, выступал в различных возрастных группах России, в отборочных матчах чемпионата Европы.