Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 10-13 апреля посетит Армению, Грузию и Азербайджан. Он проведет встречи с правительственными и с другими заинтересованными лицами.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение пресс-службы ОБСЕ.

Буяр Османи также проведет встречи с парламентариями и представителями гражданского общества.

Согласно сообщению, основной целью визита действующего председателя ОБСЕ является укрепление сотрудничества между ОБСЕ, Арменией, Грузией и Азербайджаном, содействие решению существующих вызовов безопасности и установлению миру и стабильности в регионе Южного Кавказа посредством диалога.