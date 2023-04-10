Советник президента Армении Ваграм Думанян встретился с оперной певицей Джулианой Григорян. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Состоялась теплая встреча с талантливой певицей, восходящей звездой нашего оперного певческого искусства Юлианой Григорян — солистом Молодежной оперной программы Национального академического театра оперы и балета им. А.Спендиаряна.

Юлиана завоевала первую премию на всемирно известном, престижном конкурсе Operalia, приз зрительских симпатий Rolex Prize of the Audience, а также была удостоена Гран-при на 11-м конкурсе вокалистов имени Станислава Монюшко в Варшаве, что бывало только дважды в 30-летней истории конкурса. Выступала с легендарными музыкантами Рикардо Мути и Пласидо Доминго.

В марте Юлиана дебютировала в итальянской Равенне в опере Пуччини «Богема», исполнив партию Мими», — написал Думанян.