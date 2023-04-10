В рамках фестиваля «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге с 7 по 16 апреля проходит 25-й юбилейный Международный театральный фестиваль стран СНГ «Встречи в России». В нынешнем году культурный форум посвящен 200-летию Н.Островского.

В программу включены ведущие театральные коллективы из 10 стран. Ереванский государственный русский драматический театр им. Константина Станиславского в рамках программы фестиваля предстал с постановкой «Свадьба Бальзаминова», поставленной под руководством художественного руководителя театра Карена Нерсисяна.

Помимо спектаклей, в дни фестиваля проходят дискуссии с участием режиссеров, актеров и ведущих театроведов. Для молодых актеров-участников российских театров пройдут уроки сценической речи и актерского мастерства: