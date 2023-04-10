Комедийный фильм режиссера Сержа Габяна «ՕԹԹԿ» (Օթը, Թոթը, Թվանքի կոթը) представлен общественности

Комедийный фильм режиссера Сержа Габяна «ՕԹԹԿ» (Օթը, Թոթը, Թվանքի կոթը) представлен общественности. В кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма, на котором присутствовал не только творческий коллектив фильма, но и гости, актеры, любители кино.

По сюжету фильма бизнесмена из диаспоры шантажирует бывший партнер. Чтобы решить эту проблему, герой приглашает специалистов со всего мира. Вследствие непонимания друг друга и разворачивающихся параллельно интриг с полицией, возникает большой неуправляемый беспорядок.

Работу над проектом режиссер, сценарист и генеральный продюсер фильма Серж Габян начал с 2020 года.

«Криминальная комедия — новый жанр в армянском кинопроизводстве. Таких стилевых попыток предпринималось мало. Фильм со своими жанровыми странностями вдохнет новую жизнь в наш культурный мир и будет интересным. Как режиссер, продюсер, я хотел создать новый стиль, вместе с тем сделать все, чтобы он служил армянской культуре и развитию сферы. Уверен, что такой новый продукт привлечет к нам внимание», — отметил Серж Габян, добавив, что не нужно бояться делать что-то новое, пробовать, экспериментировать.

В фильме задействовано около 30 профессиональных и непрофессиональных актеров. Наряду с известными актерами Арсеном Григоряном, Жирайром Бабазяном, Арсине Навасардян, Андраником Акопяном и Арманом Казаряном свою первую роль в фильме сыграл рэпер нарек Овсепян, известный как А-Чилла.

«Мне предложили сняться в нескольких фильмах, я не согласился — они были идентичны. Поскольку я очень люблю ломать стереотип в своем деле, заметил, что этим делом мы ломаем стереотип», — отмечает Нарек.

Режиссер театра, актер Джерард Папазян характеризует фильм как безумный. По его словам, съемки прошли очень хорошо. Подозревает, что фильм, возможно, не поймут люди старшего поколения, но молодежи наверняка будет интересно. «ОТТК» чем-то отличается от созданных до сих пор армянских фильмов.

Все персонажи, описанные в фильме, вымышленные и не имеют ничего общего с реальными людьми, совпадение имен абсолютно случайно:

Фильм является первым кинопроектом кинопроизводственной организации «Хулиган Студиос», инициировавшей и осуществившей его создание.