С целью укрепления связи писатель-читатель, повышения интереса школьников к литературе и популяризации современных авторов с 31 марта по 7 апреля в Армении прошла «Неделя детско-юношеской книги и музыки».

Заведующая отделом общественных связей и массовых мероприятий библиотеки Искуи Аветисян в беседе с корреспондентом «Арменпресс» отметила, что в рамках праздника были проведены встречи с авторами самых читаемых книг, мастер-классы с участием детских писателей, встречи с современными писателями и переводчиками детских книг. Были также представлены обзоры новых книг армянских авторов, организованы утренники, викторины и выставки, посвященные юбилеям года:

В ряде библиотек республики в сотрудничестве с Союзом писателей Армении организованы масштабные мероприятия.

«В этом году мы провели соцопрос среди школьников, пытаясь выяснить, произведения каких писателей они часто читали в течение года. Это Асмик Апоян, Карина Виви Наджарян, Левон Несс, Артавазд Егиазарян и Давид Самвелян», — сказала Аветисян, добавив, что дети любят читать, еще больше впечатляются, когда встречаются с любимыми писателями и читают с большим воодушевлением.

«Я в курсе, что люди приходят за книгой и вынуждены ждать, пока предыдущий читатель ее вернет», — подчеркнул Давид Самвелян. Издавая книги, писатепль полагает, что их будет читать зрелый читатель, поскольку темы и периоды, которые описываются, могут их заинтересовать, однако бывает наоборот.

«Это говорит о том, что школьники хотят знать, как жили раньше. Своими произведениями я пытаюсь дать человеку возможность пересмотреть свою жизнь», — размышляет писатель, подчеркивая, что, видя ошибки героев, читатель может попытаться уберечь себя от этих ошибок.

Дочь Асмик Апоян, психолог Амалия Арутюнян, на основе психологической игры создала красивых кукол, которые ожили в книге Апоян «Дом игрушек». «Суть сказки в том, что нет злых или добрых детей, при желании каждый может изменить свое поведение и стать лучше. Мы хотим, чтобы о них была написана сказка, чтобы они оказались в городе сказок», — рассказывает писатель, отмечая: какой характер будет у кукол, зависит от того, в чьих руках они окажутся.

Книга Левона Несса «Бальзак. История одной собаки» неоднократно попадала в список самых читаемых. По словам автора, в наши дни все стали пленниками интернета, социальных сетей, однако это не мешает людям также читать.

«Книга предназначена для детей от 12 до 15 лет. Хотел написать книгу, которая заинтересует именно их. считаю большой честью то, что многие дети полюбили литературу именно после прочтения моей книги. Главный герой — уличная собака, которая рассказывает о своей жизни, о том, каким она видит мир и т. д.», — подчеркивает Несс, полагая, что дети находят в книге злых и добрых персонажей, однако, в отличие от других сказов, здесь нельзя точно сказать, что побеждает добро.