Слава, отчаяние, любовь, вера в будущее и снова отчаяние… Легендарный бродвейский мюзикл Эндрю Ллойда Вебера «Бульвар Сансет» рассказывает историю суперзвезды немого кино нормы Десмонд — женщины, о которой быстро забывают, когда появляется говорящее кино.

Армянский зритель имел возможность посмотреть в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна замечательный мюзикл, сплотивший как армянских, так и российских зрелых и молодых актеров, а яркий образ нормы Десмонд блестяще создала популярная певица, Народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители.

«Время дает возможность осознать опыт, но ни в коем случае не избавляет от беспокойства. Как артист и человек, ты чувствуешь ответственность по отношению к своим товарищам по команде. Думаю, сколько бы раз я ни выходила на сцену, все равно будет напряжение», — признается она.

Для того, чтобы снова вернуться на сцену, норма Десмонд возлагает большие надежды на одного из выдающихся режиссеров того времени Сесила ДеМилля, с которым они прошли долгий путь. ДеМилля играет актер Сергей Даниелян. Он выступал в различных театральных стилях, но впервые играет в мюзикле. «ДеМилл — единственный персонаж, который действительно существовал. Он — оскароносный режиссер, который перешел от немых фильмов к говорящему кино. Моя роль мала, но краеугольная, поскольку о нем говорят на протяжении всего мюзикла», — говорит Даниелян.

Ереванский «Бульвар Сансет», поставленный молодым и многообещающим режиссером Антоном Музиканским, был претворен в жизнь по инициативе продюсерской компании Skyfist Studio, руководителем которой является Погос Арутюнян:

Несмотря на международную популярность, мюзикл «Бульвар Сансет» до сих пор не был представлен ни в одной стране СНГ. Зрители и гости стали первыми слушателями русской версии мюзикла Вебера на территории Армении и стран СНГ.