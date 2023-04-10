Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал свой образ на премии «ЖАРА Music Awards», сообщает Super.

Он назвал себя «эльфийским бруталом». На премии исполнитель предстал в ярком образе с огромной брошью в виде цветка. Он покрасил волосы в белый цвет. Во время мероприятия певец получил две награды — «Лучшая песня» и «Лучший концертный тур». Певица Анна Asti восхитилась внешностью звезды. «Мне так нравится светлая борода Филиппа, это так красиво!» — заявила артистка.

Однако не всем пришелся по душе новый имидж Киркорова. Музыкант столкнулся с неоднозначной реакции поклонников в соцсетях. Некоторые пользователи назвали «перебором» внешний вид артиста. Также певца сравнили с коллегами по сцене — Борисом Моисеевым и Азисом.

Ранее Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. Музыкант жаловался, что на третий день после операции у него очень сильно болело тело. Однако артист не жалеет, что решился на подобный шаг. Он считает, что искусство требует жертв.