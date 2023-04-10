Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением в связи 31-й годовщины резни армян в Мараге.

«Арменпресс» передает заявление МИД Армении.

«31 год назад, 10 апреля вооруженные силы Азербайджана осуществили спланированную жестокую расправу над мирным населением армянского населенного пункта Марага Мартакертского района Нагорного Карабаха, в результате которой населенный пункт с населением около 5000 человек полностью был подвергнут этнической чистке, более 50 мирных жителей были жестоко убиты, столько же взяты в плен. Эти фалты, задокументированы в докладах правозащитных организаций «Human Rights Watch» и «Amnesty International».

Резня в Мараге стала продолжением организованных погромов армян в Сумгаите, Кировабаде и Баку и одним из очередных проявлений массовых преступлений, совершаемых властями Азербайджана по национальному признаку. Умышленные преступления против мирного населения Нагорного Карабаха, военные преступления, их безнаказанность и героизация стали частью системной политики Азербайджана. Они получили новые проявления в Апрельской агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха 2016 года и в большем масштабе — в течение 44-дневной войны 2020 г., в результате которой также были перемещены десятки тысяч армян Гадрута, Шуши и соседних районов.

Неслучайно, что депортированные из Нагорного Карабаха армяне не только в 1988-1991 гг. так и не получили возможности вернуться в свои дома и реализовать свои права, распорядиться своей частной собственностью, но и в настоящее время, нарушая положения Трехстороннего заявления от 9 ноября, Азербайджан вновь подрывает возможности возвращения перемещенных лиц и беженцев в Нагорный Карабах и в прилегающие районы, что должно осуществляться под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Более того, нарушая нормы международного права и взятые на себя международные обязательства, официальный Баку в эти дни заселяет азербайджанцами подконтрольные ему армянские населенные пункты, дома армян, как, например, в армянском селе Талыш.

Примечательно и то, что, грубо нарушая решения авторитетных международных судов, Азербайджан открыто продолжает осквернение, вандализм и уничтожение армянских религиозных и историко-культурных памятников и святынь с целью стереть армянский след с подконтрольных ему территорий. В то же время пропаганда ненависти к армянам продолжается на самом высоком уровне. Эти факты уже неоднократно осуждались международными институтами.

Спустя 35 лет после преступления в Мараге Азербайджан около четырех месяцев незаконно блокирует Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с миром. Преднамеренное создание гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, периодические нарушения режима прекращения огня и агрессивные действия азербайджанских вооруженных сил в Нагорном Карабахе, постоянные нападения и запугивания гражданского населения еще раз доказывают, что целью Азербайджана является этническая чистка Нагорного Карабаха.

Сегодня мы отдаем дань памяти жертвам резни в Марага. Для предотвращения подобных преступлений в дальнейшем вновь подчеркиваем срочность активных шагов международного сообщества, в том числе и существующих международных механизмов.

Республика Армения подтверждает свою приверженность установлению долгосрочного и всеобъемлющего мира и безопасности в регионе, что возможно посредством отказа Азербайджана от экстремистской и агрессивной политики и поиска путей справедливых решений существующих проблем.