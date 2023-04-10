В середине 1990-х мне довелось сопровождать представителя одной из европейских стран в его поездке в Арцах. Услышав, как я общаюсь с арцахцами на карабахском диалекте, европеец поинтересовался: «Ты здесь родилась?» Нет, говорю, корни нашего рода карабахские, но я родилась в Баку». Вопрос: «Ваша семья бежала оттуда?» Пришлось рассказать, что, к счастью, отец принял решение переехать из Баку в Армению в конце 1950-х. По его рассказу, по окончании Азербайджанского нефтехимического института, он никак не мог устроиться на работу по специальности. Решение же о переезде в Армению принял после того, как один из высокопоставленных райкомовцев, по паспорту азербайджанец, ему «объяснил»: «Эх, если бы ты был хотя бы русским…». В тот же вечер, вернувшись домой, отец сказал маме: «Собирайся, будем переезжать в Армению. Здесь у нас нет будущего».

Тогда реакция европейца меня удивила: «А, ну это бытовой шовинизм». Мне, еще политически наивной, тогда казалось, что после «сумгаита», «баку», «кировабада», после развязанной Азербайджаном войны против Арцаха и Армении всем очевидно, что все это — звенья одной преступной цепи, берущей начало, как минимум, в начале ХХ века в Османской Турции. Но убедить в этом европейца не удалось. Не знаю, что он думает сейчас, связь давно потеряна, но важно не это.

Важно и удивительно то, что Европа, то и дело критикуя Азербайджан за политику по удушению свободы слова и прав человека, за преследования оппозиционеров и т.д., ни разу не обратилась к теме азербайджанских учебников, не просто фальсифисцирующих исторические факты, а и откровенно армянофобских и пропагандирующих правомерность убийства армян.

Воспоминание и мысли эти завертелись, когда увидела нашедшее в соцсетях широкое распространение очередное видео «творческого воспитания» в азербайджанском детском саду — дети воют по-волчьи, демонстрируя знак «Серых волков», пантюркистской ультранационалистической организации, отличившейся зверствами не только в развязанной Азербайджаном против Арцаха осенью 2020 г. войне, но и пантюркистской и террористической деятельностью в целом ряде европейских стран, а также в России.

Знак «Серых волков» показал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, встретив в Уругвае демонстрантов, собравшихся по случаю 107-й годовщины Геноцида армян в Османской Турции и Западной Армении.

Знак «Серых волков» показывают сегодня армянам и российским миротворцам псевдоэкологи и азербайджанские военные, уже 4 месяца блокирующие Арцах в Бердзорском/Лачинском коридоре.

Кого растят в Азербайджане, объяснять, думаю, не надо. Это будущие «сафаровы», готовые рубить головы спящим, немощным старикам, женщинам, детям. Им есть, с кого брать пример.

Первым национальным героем независимого Азербайджана стал Тагиев Шахин Талибоглу, командир батальона «Гуртулуш», устроивший кровавое побоище в селе Марага…

Баронесса Кокс: «Они не человеческого рода»…

10 апреля 1992 г. в 5 утра начался интенсивный обстрел Мараги, приграничного с азербайджанонаселенным Мир-Баширским (Тертер) районом села. Потом армия Азербайджана пошла в наступление. Подавив сопротивление отрядов самообороны, она вошла в Марагу…

Убежать успели не все. Спасавшие от обстрелов убежища не смогли спасти от бесновавшихся кровопийц.

Показания свидетелей из обращений в международные правозащитные организации:

Эльмира Саакян: «Их всех либо убили, либо угнали в заложники — детей, женщин. Некоторых детей избили, убили, сожгли, других взяли в плен. Что они делали с попавшими к ним в заложники молодыми женщинами и девушками — невозможно рассказать. У вернувшихся из плена женщин тела были сплошь в ранах от прижиганий сигаретами. … Дома были сожжены, маленьких детей забрали в заложники, стариков сжигали заживо, бросали под танки. Одному старику отрезали голову и повесили ее на сельской площади».

Седа Погосян: «Несколько человек подошли к блиндажу, где находились и я с невесткой Марине и двумя малолетними внуками — 4-летним Кареном и 2-летним Вигеном. Азербайджанцы приказали выходить. Первым по ступенькам поднялся седой старик Саша, за ним Ася, Забел… Как только человек показывался из блиндажа, его тут же убивали — резали. Невестка Марине, оставив детей мне, также поднялась по ступенькам. Азербайджанец, занесший нож для удара, остановился и начал срывать с нее драгоценности. Затем разорвал платье на молодой женщине. Она бросилась бежать, азербайджанец — за ней. Выход из блиндажа был свободен. Люди кинулись наверх. Их заметили азербайджанцы, занятые грабежом, и кинулись убивать — топорами, ножами, косами…».

Лена Саркисян: «Утром с двумя сумками вышла из дому… вошла во двор соседей, где меня и схватили два азербайджанских солдата… Отняли сумки, выстрелили, ранили в ногу. В окрестностях села уже была толпа, приехавшая на грабеж из Мир-Башира… Очнулась в милиции Барды, вся окровавленная…».

Карине Погосян: «…12 человек спрятались в яме. Днем — часа в три-четыре — мы уже увидели азербайджанцев в деревне, слышали выстрелы, крики. Я слышала, как одна из женщин начала умолять, чтобы не трогали детей. Ее ударили по голове пистолетом. Нас заставили выйти из ямы. Потом я узнала, что эту женщину, Забел, раздавили танком… Детей у меня отняли, и я их потеряла. Меня бросили в багажник “Жигулей” и повезли в Барду…».

Светлана Погосян: «Я спряталась в яме, а вечером бежала в деревню Мадагиз, затем снова вернулась в Марагу, где все было сожжено… Одну женщину зарубили и сожгли так, что я только по одежде узнала, что это Варя. Ее мужа убили недалеко от нее, убили и их дочь, и ее свекровь, а двоих внуков угнали в заложники… Я искала свою дочь, а потом узнала, что ее — Карине Погосян с двумя детьми — 2-летним Нареком и грудной Лелей — взяли в заложники. Вторую мою дочь, Зарине, с двумя детьми — четырех и шести лет — тоже взяли…»

Лариса Бадалян: «10 апреля я находилась на картофельном поле. Узнав о нападении, пошла в деревню. Марага горела. Подошла к дому дяди. Пятидесятилетний дядя лежал убитый. В соседнем доме столетней бабушки Ануш все было залито кровью. На полу валялись трупы женщин и стариков с открытыми глазами…».

Нушик Агаджанян: «Азербайджанцы в этот день убили в Мараге много невинных людей — стариков, женщин и детей, в их числе Розу Барсегян — 70 лет, Жору Степаняна — 70 лет, распилили глотку Борика, топором расчленили на куски Эдика Бадаляна, Зарю, убили Парандзем, Эвальда, Сержика, Баграта, Вардануш, Ваню Марутяна, его жену Раю, Алешу Овсепяна облили бензином и сожгли».

Лариса Бадалян находилась в заложниках у азербайджанцев с 10 апреля по 2 декабря 1992 г.: «…Женщин из камеры выводили по очереди, приводили окровавленными и полуголыми: Зою, Машо, Тамару. Через час распахнулась дверь, ворвались вооруженные солдаты и начали срывать с женщин остатки одежды и насиловать. Через три дня нас привезли в тюрьму Кубатлы, где я увидела своего психически больного сына Апреса. Один глаз у него вытек, голова распухла. На полу валялся молодой армянин из Мардакерта, избитый до полусмерти… Сын работал пастухом, я по дому. Спали в бараке, питались объедками. Сына часто избивали на моих глазах. Однажды в деревню привезли азербайджанца, нас хотели зарезать на его могиле».

Елена Барсегян: «Я с соседкой, 70-летней Вардануш, спряталась в подвале. Азеры начали, стоя на пороге темного подвала, стрелять из автомата в дверной проем. Ранили меня и Вардануш. Мы закричали. Азеры вошли и, обнаружив нас, избивая прикладами автоматов, выгнали из подвала. Во дворе Вардануш, истекавшая кровью, упала и потеряла сознание. В это время из-за угла выехал танк и прошелся по телу Вардануш. Все, что от нее осталось – фарш из мяса, крови и земли».

Арарата Алексаняна привязали к танку и тащили по руинам. Он скончался от множественных переломов и большой потери крови. Уже после смерти труп его был расчленен. Той же пытке подверглась и Рита Мнацаканян, после чего была взята в заложники, возвращена 15 мая 1992 года в психически невменяемом состоянии.

По разным данным жертвами резни стали около 100 человек — в основном женщины, старики и дети. Их тела были обезглавлены, расчленены, изуродованы, осквернены, сожжены. А судя по следам на телах, их еще и подвергали нечеловеческим пыткам.

Десятки людей были взяты в заложники, некоторые в дальнейшем были обменены, однако многие после перенесенного умерли. Судьба еще многих по сей день не известна.

Спустя 2 недели Марага подверглась повторному нападению, и вернувшиеся было в родное село люди были вынуждены покинуть его навсегда.

Баронесса Кэролайн Кокс, побывавшая в Мараге через несколько дней после этого зверства, назвала Марагу «современной Голгофой». Она не только зафиксировала всё на фото- и видеоплёнку, но и описала в своих многочисленных интервью и в книге «Этнические чистки продолжаются. Война в Нагорном Карабахе». В ней баронесса отмечает, обращаясь к армянским сторонам: «На вашей стороне самое мощное оружие — правда. Следует поднять в международных структурах вопрос о том, что Азербайджан попытался совершить геноцид в отношении населения Карабаха. Надо активнее представлять миру массовые преступления против армян в Мараге, Сумгаите, Баку и др. Это преступления против человечества. Я понимаю и поддерживаю армян Карабаха в том, что они больше никогда не смогут жить под азербайджанской властью, поскольку армяне, жившие в Карабахе под властью Азербайджана, прошли через многое».

Однако воз и ныне там. Международное сообщество и на нынешние-то преступления Азербайджана реагирует в лучшем случае заявлениями и призывами, хотя тот даже решения Международного суда ООН не исполняет, а про 1980-1990-е годы и вовсе предпочитает не вспоминать. Варварство азербайджанцев в Мараге, несмотря на работу баронессы Кокс и правозащитников, даже на страницы ведущих мировых СМИ не попало.

Кстати, вышеназванный Национальный герой Азербайджана Тагиев тогда же скрылся в Швеции…