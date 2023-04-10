Делегация Лиона, возглавляемая мэром Грегори Дусе, в сопровождении вице-мэра Еревана Сурена Григоряна посетила Мемориал памяти жертв Геноцида армян в Цицернакаберде.

Как сообщает «Арменпресс», гостей встретил и представил историю создания Мемориального комплекса директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян. Он представил и историю трех хачкаров, установленных в Цицернакаберде в память об армянах, погибших в резне, организованной азербайджанским правительством в городах Сумгаит, Кировабад (Гандзак), Баку в 1990-х годах. Рассказал о пяти воинах-освободителях, погибших в дни Арцахской освободительной борьбы похороненных у Стены памяти, подчеркнув связь между случившимся в это время и Геноцидом армян в Османской империи 1915 года.

Грегори Дусе и члены делегации возложили венок у стен Мемориала Геноцида армян, цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память невинных жертв Геноцида армян.

Представители мэрии Лиона также посетили Музей Геноцида армян, где ознакомились с постоянной и временной экспозициями, после чего мэр Грегори Дусе сделал запись в Книге памяти почетных гостей.

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В завершение визита гости посадили дерево на Аллее Памяти.