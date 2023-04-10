Мэр Лиона Грегори Дусе посетил военный пантеон «Ераблур».
«Арменпресс» сообщили об этом в мэрии Еревана.
Григорий Дусе возложил цветы к памятнику героев Арцахских войн.
Мэр Лиона Грегори Дусе посетил военный пантеон «Ераблур».
«Арменпресс» сообщили об этом в мэрии Еревана.
Григорий Дусе возложил цветы к памятнику героев Арцахских войн.
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