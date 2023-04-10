10 апреля на территории Армении был обнаружен и задержан военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана.

«Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на Министерство обороны Армении.

«10 апреля в период времени с 01:00 до 02:00 на территории Республики Армения обнаружен и задержан военнослужащий ВС Азербайджана. По его словам, с ним был еще один военнослужащий. Поисковые работы по обнаружению второго военнослужащего продолжаются», — говорится в сообщении Минобороны РА.

Министерство обороны Азербайджана сообщало, что из-за ограниченной видимости и неблагоприятных погодных условий двое военнослужащих ВС Азербайджана заблудились в направлении Нахиджевана.