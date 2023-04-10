Ректор Армяно-Российского университета Армен Дарбинян заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах ректора и покинет пост ректора по истечении срока полномочий.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Дарбинян сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что срок его полномочий на посту ректора Армяно-российского университета истекает 14 мая. В связи с этим, он обратился к соучредителям университета, правительствам Армении и РФ, выразив готовность переизбраться еще на один пятилетний срок, и попросил их содействия.

«Однако содействия с обеих сторон я не получил. Предполагаю, что в новой геополитической ситуации возникли новые проблемы, для решения которых моя кандидатура не самая лучшая. В этом смысле я полностью согласен со сторонами», — написал Дарбинян.

Он добавил, что не будет участвовать в предстоящих выборах, несмотря на то, что он всем коллективом вуза выдвинут в качестве единого кандидата.

Говоря о своих предстоящих планах, Армен Дарбинян не исключил вероятноси, что учредит частный университет.

Армен Дарбинян является ректором Армяно-Российского университета с 2001 года.