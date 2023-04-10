Напряженность и конфликт в кавказском регионе не служат интересам ни одной страны, и для того, чтобы положить конец региональным вызовам, необходим постоянный диалог.

Как сообщает «Арменпресс», такое заявление сделал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани на встрече с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

«Любое географическое изменение в регионе Южного Кавказа создает напряженность, которой воспользуются враги безопасности и стабильности региона», — цитирует его Press TV.

Али Шамхани добавил, что «жесткий подход» к решению региональных проблем должен быть заменен постоянным диалогом и контактами.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана отметил, что на Кавказе наступил сложный период, и выразил надежду, что Азербайджан и Армения смогут преодолеть нынешнюю напряженность.

«Один из важнейших советов Исламской Республики всем сторонам в регионе – поддерживание добрососедских отношений и совместные усилия для мирного решения региональных проблем», — отметил Шамхани.

Как сообщает агентство «Tasnim», Армен Григорян на встрече подчеркнул, что Иран играет «важную роль» в развитии отношений между странами Южного Кавказа, также и в поддерживании региональной безопасности.

Как ранее сообщал «Арменпресс», 9 апреля в Тегеране состоялся рабочий обед секретаря Совета безопасности РА Армен Григорян и секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Стороны обсудили ситуацию безопасности в регионе.