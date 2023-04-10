В предстоящие майские праздники россияне рассматривают для отдыха такие страны, как Армения, Беларусь, Казахстан и Грузия.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт», о котором рассказывает ТАСС.

По данным компании по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг RS TLS банка «Русский Стандарт», из стран ближнего зарубежья лидером по числу запросов в преддверии майских праздников стал Минск.

На втором месте по популярности – Казахстан, привлекающий туристов своими горными курортами.

«Гастрономические поездки в Армению и Грузию и этой весной не потеряли своей популярности у россиян. Мягкий и теплый климат, привлекательные природные ландшафты и яркая, полюбившаяся многим, кухня этих стран выводят их в пятерку лидеров по спросу на туры в преддверии майских праздников», — говорится в исследовании.

Узбекистан замыкает пятерку направлений, куда, по мнению экспертов, россияне едут посмотреть аутентичные исторические достопримечательности.

В путешествиях по России лидером по числу запросов на майские праздники традиционно оказался Санкт-Петербург. Также россиян интересуют Черноморское побережье Краснодарского края, Карелия и Алтай. Замыкает пятерку лидеров Казань, которая пользуется неизменным спросом у любителей культурного досуга».

В рамках исследования была изучена динамика запросов и продаж туристических путевок среди клиентов RS TLS банка «Русский Стандарт» в преддверии майских праздников 2023 года.