10 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян по случаю вручения копий верительных грамот принял посла Индии в Армении Нилакши Саха Синха.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, министр Мирзоян поздравил посла с назначением на ответственную должность и пожелал ей успехов в ее миссии.

Собеседники обсудили перспективы развития многоплановых армяно-индийских отношений, обменялись мнениями о путях реализации амбициозной двусторонней повестки. С обоюдным удовлетворением была отмечена динамика политического диалога между Арменией и Индией, чему способствовали как двусторонние визиты на высоком уровне, так и активное и эффективное сотрудничество на международных площадках.

Министр Мирзоян и посол Нилакши Саха Синха подтвердили готовность к совместным шагам для максимального использования потенциала Армении и Индии в различных сферах, включая торгово-экономические и деловые связи, научную и образовательную сферы, во благо граждан обеих стран. Было подчёркивалось, что многовековые дружеские связи между двумя народами также создают благодатную почву для дальнейшего развития межгосударственного партнёрства.

Были онсуждены и вопросы региональной и международной безопасности. Министр Мирзоян представил послу видение армянской стороны относительно урегулирования армяно-азербайджанских отношений, а также нагорно-карабахской проблемы, высоко оценив позицию, озвученную Индией.

Касаясь гуманитарных вызовов, возникших в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость выполнения решения Международного суда ООН от 22 февраля по снятию блокады коридора без предварительных условий, предотвращения действий Баку, направленных на этническую чистку армян Арцаха. В этом контексте подчеркнута важность активных действий партнеров и международных структур, заинтересованных в стабильности в регионе.