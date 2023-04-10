Премьер-министр Никол Пашинян сегодня с рабочим визитом посетил Вайоцдзорскую область. В Ехегнадзоре состоялось совещание, в ходе которого был представлен доклад о деятельности муниципалитета Вайоцдзорской области в 2022 году.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в совещании приняли участие министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, руководитель Службы государственного надзора Романос Петросян, губернатор Вайоцдзорской области Арарат Григорян и другие должностные лица.

Премьер-министру сначала были представлены программы государственной помощи в сфере сельского хозяйства. За отчетный период создано 49,5 га интенсивных садов (7 га виноградников и 42,5 га интенсивных плодовых садов), в рамках программы государственной поддержки площадь посевов озимой пшеницы в области составила 339,1 га, в рамках программы лизинга приобретено 18 единиц сельскохозяйственной техники, предоставлено 330 единиц кредита (1 млрд 1 млн драмов). В рамках той же лизинговой программы в области было закуплено агропродовольственное оборудование, на которое было потрачено 201 млн 200 тыс драмов. В течение прошлого года в Вайоц Дзоре было заключено 54 договора о закупках, а также 42 договора страхования, 16 из которых были возмещены.

В течение 2022 года в области закуплено 63 головы племенного скота, построено 3 “умных” коровника, на что вложено 40 млн 500 тыс драмов. В области уже есть 6 “умных” животноводческих ферм, в этом году планируется создать еще 5.

В области 15,9 тысячи гектаров пашни, 60% из которых обрабатывается. Ведутся работы по увеличению с каждым годом площади обрабатываемых земель.

Николу Пашиняну было также доложено о реализуемых в области инвестиционных и грантовых программах.

Затем премьер-министр был проинформирован о субвенционных программах в 2018-2022 гг. В частности, было отмечено, что в общинах области в 2018-2022 гг. реализовано 105 субвенционных программ, общая стоимость которых составила около 4 млрд 863 млн драмов, софинансирование из государственного бюджета составило 2 млрд 807 млн ​​драмов, софинансирование общин — 2 млрд 23 млн драмов.

В 2022 году было подано 34 заявки на субвенционные программы, из них одобрено 27 программ. Общая сумма составляет 3 млрд 825,7 млн ​​драмов, из которых из госбюджета будет выделено 2 млрд 139,7 млн ​​драмов (55,9%), из бюджета общин — 1 млрд 685,9 млн драмов (44,1%). В 2023 году подано 29 заявок, из них одобрено 4 программы, общая сумма составляет 266 млн драмов: 163 млн драмов из госбюджета, 103 млн драмов — из бюджета общин.

Было доложено о реализованных в 2022 году субвенционных программах по отраслям. Было осуществлено 4958 квадратных метров благоустройства дворов, 18 метров строительства моста, 6000 метров укладки плиток на тротуарах, 2170 квадратных метров строительства мемориального комплекса, 600 квадратных метров земли, выкупленной для строительства детского сада, 63 квадратных метра ремонта детского сада, 5235 м асфальтобетонного покрытия, 370 квадратных метров ремонта общественных зданий, 31,1 км освещения, 9804 м водопроводно-канализационных работ, строительство 11847 м оросительной системы.

Было отмечено, что с 2018 года по настоящее время в Вайоцдзорской области отремонтировано или построено в общей сложности 165 км дорог.

По части работы в сфере образования, культуры и спорта было доложено о процессе обеспечения кадрами, стажировки и аттестации. В числе культурных и спортивных мероприятий были отмечены турнир “Кубок премьер-министра Республики Армения”, концерт “Мы с тобой, Армянская армия”, мероприятия в рамках “Дней Франции в Вайоц Дзоре”, программа “Школы-сестры”, программа “Система школьного абонемента” и др.

По части дошкольных образовательных учреждений было доложено, что 13 из 17 детских садов работают круглогодично, 4 имеют проблемы с отоплением, 7 требуют капитального ремонта, 9 требуют частичного ремонта и меблировки, 1 требует капитального ремонта. В 2023 году в общине Арени строится 1 детский сад, планируется построить два детских сада в общинах Ехегис и Арени. 49 педагогов из 8 дошкольных образовательных учреждений прошли стажировку в Территориальном центре психолого-педагогической поддержки.

Премьер-министру была представлена текущая ситуация в сфере здравоохранения и проделанная в отчетном году работа. По части инвестиций в систему здравоохранения было отмечено, что проведены ремонтные работы в отделении компьютерной томографии (КТ) медицинского центра Ехегнадзора, приобретен аппарат КТ. Под эгидой МККК были созданы 3 пункта неотложной медицинской помощи в медицинских центрах Вайка, Джермука и Хачики, приобретены два автомобиля скорой медицинской помощи.

Было доложено о работах в сфере административно-территориальных реформ, туризма, градостроительства, транспорта и дорожного строительства, представлены подробности о ремонте межгосударственных и республиканских автомобильных дорог.

Были представлены показатели экономического развития Вайоцдзорской области в 2021-2022 гг., отмечено, что рост в сфере промышленности в 2021 году по сравнению с 2022 годом составил 10,3%, в сфере сельского хозяйства — 9,1%, в сфере строительства — 36,3%, в сфере услуг — 35,1%, в сфере торговли — 1,1%.

За отчетный период собственные доходы общин области были запланированы в размере 1 млрд 191 млн драмов, но было собрано 1 млрд 101 млн драмов. Уровень исполнения составил более 92%.

Было отмечено, что сфера туризма имеет социально-экономическое значение и является одним из приоритетных направлений области. За прошлый год область посетили 175 тыс туристов, что на 17 тыс больше, чем в 2021 году.

Премьер-министру было также доложено, что ведутся строительные работы ехегнадзорской основной школы №1, новых модульных школ в населенных пунктах Чива, Ехегис, Гомк, средняя школа Гетапа находится на стадии проектирования, продолжаются строительные работы больницы Ехегнадзора, частично решены проблемы в 9 школах, требующих первоочередного решения, отремонтирован общий оросительный водоканал общины Гладзор. Было отмечено, что добровольную аттестацию прошли 16 учителей, месячная зарплата которых увеличена в два раза, достигнув до 250-300 тысяч драмов.

В рамках доклада также были затронуты работы в сфере внешних связей и международного сотрудничества.

Премьер-министр подчеркнул важность регулярного предоставления исполнительной власти информации об интенсивности реализуемых областными муниципалитетами сельскохозяйственных программ с целью постоянного улучшения программ. Никол Пашинян поручил поощрять среди населения интенсивные сельскохозяйственные программы, которые значительно повышают эффективность. Была отмечена важность увеличения площади обрабатываемых земель в области, расширения интенсивных садоводческих программ, продвижения деятельности скотобоен, постоянного увеличения собственных доходов общин, расширения проектов строительства дорог за счет субвенций и других программ в различных общинах.

Никол Пашинян также поручил провести работу среди учителей, чтобы увеличить в дальнейшем количество прошедших аттестацию педагогов. Премьер-министр отметил, что в результате внесения законодательных изменений педагоги могут продолжать свою деятельность вне зависимости от возраста, то есть благодаря своим профессиональным навыкам. В ходе совещания также была подчеркнута необходимость наличия стратегии развития дорог, борьбы с незаконными постройками в придорожных зонах, обеспечения технического уровня дорог.

Были также затронуты возможности строительства в Вайоц Дзоре современного спортивного комплекса, перспективы развития различных направлений туризма и другие актуальные вопросы.