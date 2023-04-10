Прибывшая в Армению с официальным визитом делегация во главе с мэром Лиона Грегори Дусе посетила мэрию Еревана. Во встрече с делегацией в расширенном составе приняли участие первый заместитель мэра Еревана, исполняющий обязанности мэра Левон Ованнисян, вице-мэры Еревана Тигран Авинян и Сурен Григорян, руководитель фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана Армен Галджян, руководитель фракции «Процветающая Армения» Микаел Манрикян и глава фракции «Луйс» Давид Хажакян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, приветствуя гостей, и.о. мэра Еревана поблагодарил мэра Лиона за то, что он принял приглашение и посетил Ереван. Левон Ованнисян выразил уверенность, что визит Грегори Дусе придаст новый импульс расширению сотрудничества между двумя городами и реализации совместных проектов.

«Армяно-французские отношения находятся на самом высоком уровне. Мы высоко ценим наше партнерство и дружбу с Лионом, и я считаю, что мы уже можем начать работу над проектом следующего трехлетнего соглашения и иметь конкретное сотрудничество в области транспорта, организации дорожного движения и городского планирования, а также в сферах культуры, туризма, образования и в других сферах», — отметил Левон Ованнисян.

Вице-мэр Еревана Тигран Авинян, в свою очередь, подчеркнул дружественные связи, сложившиеся между двумя странами и городами, и выделил реализацию двух проектов, которые будут ключевыми в перспективе сотрудничества между Ереваном и Лионом.

«Накопление лучших практик — прекрасная возможность сформировать конкурентоспособное поколение. Молодежь – наше будущее и будущие лидеры, поэтому я придаю большое значение реализации программ молодежного обмена. Компания «Ереван проект» и муниципалитет Лиона разработали проект реконструкции Конда. Сегодня у нас есть возможность вдохнуть жизнь в этот проект и, сохранив колорит исторического района, отстроить его», — подчеркнул Тигран Авинян.

Поблагодарив за приглашение и теплый прием, Грегори Дусе отметил, что Лион придает большое значение дальнейшему расширению отношений с городом-партнером Ереваном, и выразил уверенность, что визит даст возможность наметить и определить последовательность шагов, по которым города будут двигаться вперед.

«Здоровый город, благополучная жизнь и ответственная экономика — вот важные задачи, которые должны решить наши города. Уверен, что объединив наши усилия, мы сможем реализовать все программы, которые мы наметили в рамках сотрудничества между Ереваном и Лионом. Это мой первый визит в Ереван, и я счастлив, что смог принять участие в укреплении и развитии связей между двумя городами», — сказал Грегори Дусе.

В рамках встречи стороны также обменялись идеями по разработке трехлетнего плана, который будет подписан между Ереваном и Лионом.