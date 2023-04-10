Правительство Арцаха решило восстановить бесплатные маршруты к монастырским комплексам Амарас, Гандзасар и Акопаванк.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

«Уже 120 дней Арцах борется за свое достойное существование в условиях полной блокады, при равнодушном молчании мира и ничего не говорящих заявлениях. Эта навязанная нам реальность хотя и разочаровывает нас, но делает наш героический народ все сильнее.

Я о создавшейся ситуации регулярно говорю с епископом Вртанесом Абраамяном, руководителем Арцахской епархии ААП. И во время вчерашней беседы по его предложению было принято решение о восстановлении бесплатных маршрутов к нашим многовековым местам паломничества, монастырским комплексам Амарас, Гандзасар и Акопаванк. Возврат к нашим национальным традициям и духовным ценностям, их переоценка придаст нам новые силы, чтобы выдержать и это непростое испытание», — написал Араик Арутюнян.