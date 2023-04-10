Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 10 апреля принял заместителя секретаря департамента торговли США по вопросам экспорта Теа Розман Кендлер.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса аппарата СБ, Армен Геворкян подчеркнул стабильную динамику развития двусторонних отношений и отметил необходимость усилий, направленных на углубление экономического сотрудничества.

Собеседники коснулись реализации совместных программ, направленных на улучшение двусторонней торговли, инвестиций, энергетики и деловой среды, а также вопросы углубления сотрудничества.