В услугах Эдуарда Сперцяна, полузащитника сборной Армении по футболу, заинтересованы миланский «Интер» и несколько немецких клубов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет Metaratings.

Согласно информации сайта, за игрой полузащитника российского «Краснодара» Эдуарда Сперцяна активно следят немецкие «Байер», «Фрайбург» и мюнхенская «Боруссия». Помимо немецких команд, в услугах полузащитника сборной Армении заинтересован и итальянский «Интер».

Ранее сообщалось, что услугами Сперцяна заинтересовался итальянский «Милан».

Эдуард Сперцян — студент Академии «Краснодар». Родился в 2000 году. С 2019 года играет в основном составе «Краснодара». Сперцян присоединился к сборной Армении по футболу в 2021 году, дебютировал в матче Армения-Румыния. Сперцян забил свой первый гол в дебютном матче команды.

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