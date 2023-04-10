Вице-премьер Тигран Хачатрян и руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян приняли сегодня в правительстве делегацию во главе с заместителем секретаря департамента торговли США по вопросам экспорта Теа Розман Кендлер, а также посла США в Армении Кристину Куинн.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы двусторонних армяно-американских торгово-экономических отношений.

Стороны обменялись мнениями о расширении торгово-экономических отношений между Арменией и США, возможностях развития сотрудничества и представляющих взаимный интерес других вопросах.