Следственный комитет Армении начал уголовное производство по факту попытки применения насилия в отношении премьер-министра Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 10 апреля, во время визита премьер-министра Армении в населенный пункт Малишка Вайоцдзорской области, около 13:15 к перекрестку 8-й, 14-й и Центральной улиц населенного пункта Малишка подошла 47-летняя женщина. Не подчинившись неоднократно предъявляемым сотрудниками полиции законным требованиям и игнорируя их призывы, около 14:40 во дворе частного дома в населенном пункте Малишка, с целью воспрепятствования законной служебной деятельности премьер-министра Республики Армения, она попыталась применить насилие в отношении Никола Пашиняна, метнув имевшийся у нее зонтик в направлении премьер-министра Армении.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 44-452 УК Армении (покушение на преступление, применение насилия к должностному лицу в целях вмешательства в законную служебную или политическую деятельность должностного лица). Ведется следствие.