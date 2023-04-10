Известен состав женской и мужской сборных Армении по тяжелой атлетике на чемпионате Европы, который состоится в Ереване.

В беседе с «Арменпресс» главный тренер сборной Армении Пашик Алавердян и тренер женской сборной Виген Хачатрян представили составы команд.

Мужская сборная выступит на чемпионате Европы в следующем составе: Гор Саакян (67 кг), Рафик Арутюнян (81 кг), Андраник Карапетян (89 кг), Давид Ованнесян и Ара Аганян (оба 96 кг), Гарик Карапетян (102 кг), Самвел Гаспарян и Петрос Петросян (оба 109 кг), Симон Мартиросян и Вараздат Лалаян (оба +109 кг).

Женская команда выступит в следующем составе: Изабелла Яилян, Александра Григорян (обе 55 кг), Ануш Аршакян (64 кг), Эмма Погосян, Татев Акопян (обе 76 кг), Лиана Гюрджян, Анна Амроян (обе 81 кг), Рипсиме Хуршудян, Маргарита Аракелян (обе 87 кг) ), Джульета Аванесян (87+ кг).

С 15 по 23 апреля в ереванском Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Столь масштабный турнир в Ереване проводится впервые в истории независимой Армении. Чемпионат Европы является рейтинговым для XXXIII летних Олимпийских игр в Париже 2024 годa. В чемпионате примут участие более 500 спортсменов примерно из 40 стран. Общее количество членов делегаций превысит 1000 человек. Официальная церемония открытия чемпионата состоится 14 апреля.