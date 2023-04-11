В Национальном собрании Армении началось очередное заседание.

Как сообщает «Арменпресс», в повестке дня заседания 24 вопроса.

Парламент обсудит вопрос выборов Защитника прав человека Республики Армения.

Второй вопрос повестки дня — ходатайство генпрокурора РА “О даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении депутата фракции «Айастан» Мгера Саакяна”.

Следующие вопросы повестки дня: пакет законопроектов О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О службе в полиции», проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О Спасательной службе» и ряд других законодательных инициатив.