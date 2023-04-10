В рамках визита в Вайоцдзорскую область премьер-министр Никол Пашинян посетил несколько общин и ознакомился с ходом строительства медицинских учреждений, школ, детских садов, автодорог, реализуемых в рамках субвенционных и других программ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Николу Пашиняну сначала был представлен ход строительства новой областной больницы в городе Ехегнадзор. Министр здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что новое здание больницы строится по заказу Офиса по реализации программ в сфере здравоохранения в рамках кредитной программы “Профилактика и контроль заболеваний”, финансируемой Всемирным банком. Сумма контракта составила 2 млрд драмов. Здание больницы строится и будет оборудовано в соответствии с современными требованиями в области здравоохранения.

Затем премьер-министр посетил начальную школу №1 Ехегнадзора, строительство которой уже завершено. Никол Пашинян осмотрел школу и ознакомился с выполненными работами. Было отмечено, что новое здание построено по заказу Фонда территориального развития Армении и на кредитные средства, предоставленные Азиатским банком в рамках “Программы повышения сейсмической безопасности”. Сумма контракта составляет 1 млрд 228 млн драмов.

Строительство нового здания школы началось в 2019 году. В школе есть корпусы для начальной и средней школы. Будут действовать кабинеты биологии, физики, химии, иностранных языков, изобразительного искусства, шахмат, построенный в соответствии с международными стандартами спортивный зал с раздевалкой. В школе есть лифт, душевые, туалеты, просторный двор.

С вводом в эксплуатацию нового корпуса обучение 577 учеников и трудовая деятельность 53 преподавателей будут проходить в благоприятных условиях и с обеспечением сейсмостойкости.

Никол Пашинян посетил также бывшее здание школы, побеседовал с учащимися и преподавательским составом. Последние поблагодарили правительство за строительство нового здания школы и создание благоприятных условий для обучения.

Премьер-министр Пашинян посетил недавно построенный центр компьютерной томографии в Ехегнадзоре. Министр здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что в медицинском центре установлен аппарат КТ, который в ближайшее время будет введен в эксплуатацию. Стоимость аппарата составляет около 250 тысяч евро. На ремонт кабинета для КТ было выделено 28 млн драмов.

Медицинский центр будет обслуживать население области. Последним отныне не придется ехать в столицу, чтобы пройти компьютерную томографию. В медицинском центре Ехегнадзора работает 165 человек. МЦ продолжает оснащаться новым и современным оборудованием.

Следующей остановкой главы правительства стал населенный пункт Малишка, где ему представили работы по асфальтированию внутриобщинных улиц. Было доложено, что участок асфальтированной в 2022 году дороги расположен на 8-й улице села Малишка, ведущей к средней школе №1.

в 2022 году в рамках субвенционных программ заасфальтирован 1 км участка указанной улицы, а с 2019 года в Малишке заасфальтировано в общей сложности 3 км участков дорог. В прошлом году объем работ составил 145 млн драмов, из которых почти 66 млн драмов было выделено государством, а остальная часть — общиной.

Премьер-министр Пашинян посетил общину Гетап, где была представлена ​​реконструированная межобщинная дорога. Здесь, перед школой, на новой дороге также строится надземный пешеходный переход, имеющий важное значение для населения. Премьер-министр также пообщался с местными жителями и ознакомился с их проблемами.

Затем главе правительства были представлены работы по строительству состоящего из двух корпусов гостиничного комплекса компании Tavitian Vineyards. Было отмечено, что первый корпус будет готов в августе 2023 года, строительство второго корпуса будет завершено к январю 2024 года. Также планируется создание винного завода, проектирование которого находится в стадии разработки. В реализацию проекта уже вложено 3 млрд драмов.

Компания Tavitian Vineyards основала 12 га виноградников в общине Гладзор Вайоцдзорской области с эндемичными сортами винограда Арени и Воскеат, к 2024 году планируется основать еще 10 га.

Затем премьер-министр Пашинян ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту ведущей к монастырскому комплексу Нораванк автомагистрали H41-M2 протяженностью 8,1 км. Стоимость проекта оценивается в 533 млн драмов. Средства были выделены из государственного бюджета. Ожидается, что вновь построенная дорога станет стимулом для привлечения новых потоков туристов в Нораванк.

Премьер-министр Пашинян также посетил монастырский комплекс, зажег свечу и побеседовал с группой туристов.

Затем Никол Пашинян посетил населенный пункт Арени, где ознакомился с ходом работ по строительству детского сада. Проект осуществляется фондом GHM Armenia. Детский сад рассчитан на 120 мест. Сумма контракта составляет 577 млн ​​160 тыс драмов. В настоящее время в селе 115 детей детсадовского возраста и до сих пор не было детского сада.

Премьер-министр поблагодарил руководителей фонда за реализацию столь важного проекта и поддержку дошкольного образования.

Последняя остановка премьер-министра Пашиняна была в населенном пункте Чива, где он ознакомился с ходом работ по строительству школы. Новые модульные школы строятся в населенных пунктах Ехегис, Чива и Гомк Вайоцдзорской области.

Сметная стоимость строительства новой школы населенного пункта Чива составляет 713 млн драмов. В школе обучается 66 учеников, количество учителей – 21.

Модульные школы представляют собой одноэтажные сооружения, которые должны соответствовать нормам сейсмостойкости и безопасности, а также должны быть оснащены необходимым оборудованием для обеспечения образовательных, культурных, спортивных и развлекательных потребностей учащихся.