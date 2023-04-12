Всего через пару дней Ереван окунется в атмосферу большого спортивного праздника — чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, который впервые пройдет в нашей стране. Соревнования начнутся 15 апреля и продлятся ровно неделю, а за два дня до старта в одной из гостиниц в самом сердце армянской столицы состоится конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики. Торжественное открытие чемпионата запланировано 14 апреля в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.

Между тем, в Ереван постепенно съезжаются делегации стран-участниц. Им предстоит быстро освоиться к смене часовых поясов и особенностям выступлений в условиях среднегорья. В этом плане хозяева первенства традиционно имеют неоспоримое преимущество и готовятся в штатном режиме. Судя по настроению тренеров мужской сборной нашей страны, дела у армянских штангистов обстоят весьма хорошо. Во всяком случае, так уверяет главный тренер команды Пашик Алавердян.

По его словам, подготовка прошла довольно эффективно, а тренировочные результаты наших атлетов внушают обоснованный оптимизм. В ходе соревнований отнюдь нелишним будет большая порция удачи. Наставник сборной отводит фактору фортуны далеко не последнее место и, конечно, надеется на горячую поддержку армянских болельщиков.

Кстати, в хронологии комментариев Пашика Алавердяна прослеживается динамика процесса подготовки. В начале года тренер выглядел замкнутым и часто обходился обобщенной оценкой уровня подготовки своих подопечных. В середине марта он в общении с журналистами и вовсе перекидывался парой скудных фраз. Дней десять назад Пашик Алавердян заявил, что полностью доволен тренировочными показателями и рассчитывает на то, что к старту чемпионата они будут еще лучше.

В расширенный заявочный список сборной Армении тренеры включили 16 штангистов, из которых в начале апреля в распоряжении специалистов оставались 11, а в окончательной заявке числятся уже 10 спортсменов. Отбор был настолько строгим и тщательным, что в итоговый заявочный список не попали чемпион мира среди молодежи Гарник Чолакян, победитель и призер юношеских и молодежных первенств Европы Армен Григорян, чемпион Европы среди молодежи, победитель летних юношеских Олимпийских игр Карен Маргарян и даже чемпион мира и Европы среди взрослых 2019 года Акоп Мкртчян. Определяющими оказались контрольные упражнения и прикидки с участием нескольких претендентов на место в сборной.

В итоге тренеры решили доверить участие в домашнем чемпионате Европы следующим атлетам: Гору Саакяну (весовая категория до 67 кг), Рафику Арутюняну (81 кг), Андранику Карапетяну (89 кг), Давиду Оганесяну и Ара Аганяну (оба — 96 кг), Гарику Карапетяну (102 кг), Самвелу Гаспаряну и Петросу Петросяну (оба — 109 кг), Симону Мартиросяну и Вараздату Лалаяну (оба — свыше 109 кг).

Как обычно, немногословен главный тренер женской сборной Армении Арташес Нерсесян, отметивший в беседе с нашим корреспондентом, что подготовка прошла по плану и предложивший обсудить этот вопрос по окончании чемпионата. В итоговую заявку он включил Александру Григорян и Изабеллу Яйлян (обе — 55 кг), Ануш Аршакян (64 кг), Татев Акопян и Эмму Погосян (обе — 76 кг), Анну Амроян и Лианну Гюрджян (обе — 81 кг), Маргариту Аракелян и Рипсиме Хуршудян (обе — 87 кг), Джульетту Аванесян (свыше 87 кг).

Таким образом, Армения будет представлена в шести из десяти женских весовых категорий, имея по две спортсменки в четырех из них. Примечательно, что в предварительной заявке некоторые спортсменки значились в других весовых категориях. Нелишне напомнить также, что на прошедшем недавно в Албании чемпионате мира среди спортсменов до 17 лет Анна Амроян и Эмма Погосян завоевали бронзовые медали в весовых категориях до 76 и 81 кг соответственно.

Мужская и женская сборные Армении 13 апреля завершат подготовку к чемпионату Европы. После этого обе команды будут базироваться в столичной гостинице «Рамада». Как известно, нынешнее континентальное первенство будет также рейтинговым соревнованием Олимпийских игр 2024 года. В ереванском чемпионате ожидается участие около 380 спортсменов и спортсменок из 40 стран.

На проведение чемпионата Европы правительство Армении выделило порядка 1,1 млрд драмов. Для того, чтобы стать непосредственным свидетелем захватывающего соперничества лучших силачей континента, болельщикам придется приобрести билеты, цена которых варьируется в пределах 1-10 тысяч драмов. Онлайн продажа билетов началась с середины марта, однако официальные данные о количестве приобретенных билетов пока недоступны.

Мы надеемся и верим, что на следующей неделе в столичном СКК все чаще будет звучать гимн Армении и колыхаться армянский триколор.