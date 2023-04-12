Национальное собрание на заседании 12 апреля минутой молчания почтило память армянских военнослужащих, погибших в результате провокации азербайджанской стороны.

Как сообщает «Арменпресс», вице-спикер Национального собрания Рубен Рубинян обратился к произошедшему, сказав, что военнослужащие Вооруженных сил Армении предприняли все необходимые меры для защиты суверенной территории Республики Армения.

«Они вели самоотверженный бой, нанесли врагу значительный урон, врага имеет много погибших и раненых. К сожалению, с армянской стороны тоже есть погибшие и раненые. Погибло 4 армянских военнослужащих, 6 получили ранения. Пожелаем выздоровления нашим раненым и минутой молчания почтим память погибших», — сказал Рубинян.

11 апреля, около 16:00, на территории Республики Армения, в районе села Тех Сюникской области, группа военнослужащих ВС Азербайджана под предлогом уточнения пограничных пунктов дислокации подошла к военнослужащим ВС РА, далее спровоцировала их, открыла в направлении военнослужащих и позиций ВС Армении огонь из огнестрельного оружия, затем и из оружия разного калибра. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны есть 4 погибших и 6 раненых. По состоянию на 08:00 12 апреля ситуация на передовой остается относительно стабильной.